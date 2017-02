Olanda, primo sì a regole per vendita della cannabis all'ingrosso

La camera bassa ha approvato legge per coltivazione controllata

L'Aia, 21 feb. (askanews) - L'Olanda ha compiuto un ulteriore passo nella regolamentazione della coltivazione all'ingrosso di cannabis. Con una maggioranza molto risicata la Camera bassa del parlamento ha approvato una legge che legalizza la coltivazione e la vendita di cannabis sotto controllo del governo. Già dal 1976 in Olanda è consentita la vendita di piccole quantità di cannabis (meno di cinque grammi) e la coltivazione ad uso personali di cinque piante, ma finora la coltivazione e la vendita di marijuana all'ingrosso è vietata in Olanda, il che costringe i circa 600 proprietari autorizzati nei cosiddetti "coffee shops" a rifornirsi dai trafficanti di droga per soddisfare la domanda.

Il disegno di legge, proposto dalla deputata Vera Bergkamp del partito progressista D66, è stato approvato, come si legge sul sito web della Camera, con 77 voti a favore e 72 contrari. Adesso dovrà essere discusso al Senato. Se approvato, i proprietari dei coffe shop in sostanza potranno acquistare da coltivatori certificati e autorizzati, nell'ambito di un "circuito chiuso" di produttori, controllato dal governo.

L'Olanda andrà alle urne il 15 marzo per le politiche, quindi è improbabile che il voto avvenga prima di quella data. (fonte afp)