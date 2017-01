Olanda: dall'1 febbraio 100% dei treni alimentato dal vento

L'Aia, 10 gen. (askanews) - L'intera flotta di treni in servizio in Olanda dall'1 febbraio sarà alimentata dall'energia eolica. Lo ha annunciato oggi la compagnia ferroviaria nazionale (Ns) assicurando che si tratta di una prima mondiale.

"Dall'1 febbraio, il 100% dei nostri treni funzionerà a energia eolica", ha affermato Ton Boon, portavoce di Ns, spiegando che le ferrovie hanno "lanciato una gara in tal senso due anni fa". Il produttore olandese Eneco la ha vinta e le due società hanno firmato un contratto per dieci anni, con l'obiettivo di dare inizio al progetto l'1 gennaio 2018. "Ma abbiamo raggiunto il nostro obiettivo un anno prima del previsto", ha spiegato Boon, sottolineando il miglioramento dell'offerta dell'eolica grazie alla costruzione di grandi parchi al largo dei Paesi Bassi.

Su un altro sito internet che hanno creato, Eneco e Ns assicurano che i 600.000 passeggeri giornalieri sono "i primi al mondo" a viaggiare grazie al vento. La Ns, che effettua ogni giorno 5.500 corse, consuma all'anno 1.200.000.000 kWh. Una pala eolica che funzioni per un'ora consente di far avanzare un treno per 200 chilometri, affermano le due società, che puntano a diminuire l'energia utilizzata per passeggero del 35% entro il 2020 rispetto al 2005. (con fonte Afp)