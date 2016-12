E in molti si chiedono se non poteva agire prima

New York, 29 dic. (askanews) - Quella dell'amministrazione Obama è senza alcun dubbio una corsa contro il tempo, il tentativo finale di chiudere una numero di partite rimaste aperte prima del 20 gennaio 2017, il giorno in cui Donald Trump terrà la sua cerimonia di inaugurazione ed entrerà alla Casa Bianca. I temi sono i più disparati - dall'ambiente al Medio Oriente fino alla Russia - e costituiscono un tentativo di mettere i bastoni tra le ruote a Trump evitando che possa sconvolgere otto anni di politiche progressiste di Obama.

C'è da dire, si osserva da più parti, che la corsa contro il tempo dimostra come su molti temi Washington in questi anni abbia subito forti opposizioni e allo stesso tempo abbia calcolato in modo poco oculato i tempi. Ma sembra che Trump non sia affatto spaventato: ha più volte ripetuto di non essere per nulla preoccupato dalle azioni dell'ultima ora di Obama.

- AMBIENTE, STOP A TRIVELLAZIONI

Qualche settimana fa Obama ha fatto il primo colpo, approvando un provvedimento con il quale blocca le trivellazioni di petrolio e gas naturale in zone estese dell'Artico e dell'Atlantico. La legge prevede che le perforazioni siano messe al bando nel 98% delle acque dell'Artico di proprietà dello stato federali, circa 46 milioni di ettari, e vieta le perforazioni lungo la costa atlantica in corrispondenza dei canyon sottomarini. Una mossa che rallenterà di molto l'azione di Trump, visto che per ribaltarla occorre uno studio e poi un processo parlamentare (60 voti al Senato) che potrebbe durare più dei quattro anni della presidenza Trump. Obama ha fatto riferimento a una legge del 1953 che non permette di essere abrogata con un ordine esecutivo del presidente.

- MEDIO ORIENTE

Con una decisione inedita, gli Stati Uniti si sono astenuti dal voto al Consiglio di sicurezza su una risoluzione che chiede di "cessare immediatamente e totalmente qualsiasi attività riguardo gli insediamenti nei Territori palestinesi, compresa Gerusalemme Est" e di "smantellare gli insediamenti costruiti dopo il marzo 2001", mettendo in pratica . fuori legge gli insediamenti israeliani costruiti negli ultimi 15 anni. La decisione di non porre il veto (come sempre hanno fatto gli Usa in situazioni di questo genere) ha fatto arrabbiare moltissimo sia Israele che il Congresso americano, che sta già valutando in che modo agire per rispondere alla scelta. Alcuni politici pensano a misure per togliere alcuni finanziamenti alle agenzie delle Nazioni Unite e ai Territori palestinesi. Il presidente eletto Donald Trump ha twittato: "Israele resisti fino al 20 di gennaio", come fosse solo una questione di tempo.

- RUSSIA

Il presidente Barack Obama ha fatto trapelare l'intenzione di annunciare nuove misure contro la Russia per le azioni hacker contro il partito democratico americano nel corso della campagna elettorale. Tra le misure prese in considerazione non ci sono solo sanzioni, anche di natura economica, e la censura diplomatica, ma anche azioni cyber volte a colpire Mosca.

- CARCERI

In un solo giorno il presidente ha dato un numero mai visto prima di grazie e commutazioni delle pene: in tutto 78 graziati e e 153 commutazioni di pene per reati minori soprattutto legati allo spaccio di droga.

- REGISTRI MUSULMANI

Il presidente ha stracciato un registro non attivo e non più aggiornato di migranti di sesso maschile provenienti soprattutto da Paesi musulmani. Si tratta di una azione contro quello che Trump potrebbe fare diventare una routine: creare liste di cittadini musulmani presenti in Usa.