New York, 20 gen. (askanews) - Barack Obama ha lasciato lo Studio ovale, per l'ultima volta. Il 44esimo presidente degli Stati Uniti, insieme alla moglie Michelle, incontrerà tra poco Donald Trump e la consorte, Melania.

In questi ultimi minuti, Obama ha scritto anche i suoi ultimi tweet da presidente: "È stato l'onore della mia vita servirvi. Mi avete reso un leader e un uomo migliore. Non mi fermerò; sarò lì con voi come cittadino, ispirato dalle vostre voci di verità e giustizia, buonumore e amore". Poi, Obama ha chiesto "di credere non nella mia capacità di portare cambiamento, ma nella vostra. Credo nel cambiamento perché credo in voi".