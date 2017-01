Washington, 19 gen. (askanews) - Il presidente uscente degli Stati Uniti, Barack Obama, e la cancelliera tedesca, Angela Merkel, hanno dichiarato che legami forti tra gli Stati Uniti e la Germania sono essenziali per l'ordine mondiale, un'affermazione che alla vigilia dell'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca suona come un vibrante monito al 45esimo presidente americano.

I due leader - ha detto la Casa Bianca - hanno parlato per telefono e si sono trovati d'accordo sul fatto che la cooperazione è "essenziale per garantire un robusto legame transatlantico, un ordine internazionale basato su regole e la difesa di valori tanto importanti per il progresso dell'umanità nei nostri Paesi e in tutto il mondo". (fonte afp)