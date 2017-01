Roma, 20 gen. (askanews) - Durante i saluti di rito davanti al Campidoglio prima di imbarcarsi sull'elicottero della Marina per la base Andrews dell'aeronautica, l'ex presidente Barack Obama ha inaspettatamente sussurrato alcune parole all'orecchio della nuova first lady Melania Trump. Una sequenza ripresa dalle televisioni di tutto il mondo che non mancherà di sollevare la curiosità dei milioni di spettatori che hanno seguito la cerimonia di giuramento di Donald Trump, compreso l'ultimo viaggio degli Obama a bordo dell'elicottero presidenziale della marina militare Usa.