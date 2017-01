Obama al Nyt: in questi otto anni i libri mi hanno salvato la vita

Per vedere le cose in prospettiva serve lo sguardo di un altro

Roma, 16 gen. (askanews) - Per sopravvivere otto anni alla Casa Bianca Barack Obama ha contato anche su un alleato segreto, i libri. A pochi giorni dal cambio della guardia allo studio ovale, in un'intervista concessa alla temuta critica letteraria del New York Times Michiko Kakutani, Obama parla diffusamente del ruolo essenziale nella sua vita - politica e non solo - della lettura e della scrittura.

"In una fase in cui gli eventi vanno così veloci e l'informazione è tanto ridondante" la lettura, dice Obama, mi ha dato il modo di "rallentare il corso delle cose e mettere tutto in prospettiva mettendomi, per così dire, nelle scarpe di qualcun altro".

Nella lunga intervista Obama cita alcuni degli autori che sono stati fondamentali nella sua formazione, da Martin Luther King a Gandhi a Nelson Mandela. Già nel 1995, del resto, nel suo libro "I sogni di mio padre", Obama aveva ricordato quanto era stata essenziale per lui la lettura e aveva elencato molte altre figure di riferimento: Baldwin, Ellison, Hughes, Wright, DuBois e Malcolm X oltre che Sant'Agostino, Nietzsche, Emerson, Sartre e Niebuhr.

Quanto alla letteratura contemporanea, Obama rivela le sue ultime e più recenti letture,dall'ultimo romanzo di Colson Whitehead, "The Underground Railroad", alle opere di non-fiction di Daniel Kahneman's "Thinking, Fast and Slow" e di Elizabeth Kolbert, "The Sixth Extinction."