Obama a Trump: stile improvvisato forse non adatto a presidenza

New York, 13 gen. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha ammesso che il periodo di transizione tra la sua amministrazione e quella di Donald Trump è stato "insolito" e ha messo in guardia il presidente eletto, affermando che lo stile "improvvisato" potrebbe non essere adatto alla presidenza. Questo è quanto emerge dagli estratti pubblicati dalla Cbs sull'intervista che andrà in onda durante la trasmissione "60 Minutes", l'ultima da presidente per Obama.

"È insolito. Suppongo che il presidente eletto sarebbe d'accordo. È stato un candidato non convenzionale" ha detto, affermando poi che lo stile oratorio di Trump sarà messo alla prova alla Casa Bianca. "Sarà un test, penso, per lui e per le persone scelte per mettere in pratica le sue idee". "Non sottovalutatelo, perché sarà il 45esimo presidente degli Stati Uniti" ha aggiunto Obama, nell'intervista che andrà in onda domenica.

"L'unica cosa che gli ho detto direttamente è di assicurarsi che, andando avanti, certe norme, certe tradizioni istituzionali non siano erose, perché c'è un motivo se esistono". (fonte Afp)