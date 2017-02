NYT cerca nuovi lettori. La scena jazz di New York va in crisi

New York, 27 feb. (askanews) - Per due decenni Nate Chinen e Ben Ratliff sono stati i critici musicali del New York Times. E nonostante le tante stroncature, hanno raccontato alla perfezione la scena musicale di New York, soprattutto il jazz, dai grandi ai piccoli locali. Adesso che se ne sono andati (nel giugno 2016 Ratliff, a gennaio Chinen) la scena musicale jazz a New York è in crisi.

La copertura del New York Times è cambiata: da giugno infatti sono diminuite la pagine e gli articoli dedicati al genere musicale e a dicembre tutti i concerti e gli appuntamenti sono stati condensati, lasciando spazio al pop e al rock. L'addio dei due critici e il cambiamento di copertura del New York Times porta a una sola domanda: si tratta di una scelta legata al tentativo di aumentare il traffico?, scrive Salon. La comunità jazz d New York sa quanto sia importare essere rappresentata sul quotidiano: lo leggono i grandi impresari di Chicago, di San Francisco, Boston o Washington Dc. (segue)