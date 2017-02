Norvegia, si avvicinano le elezioni e il dibattito si concentra sui...lupi

Roma, 8 feb. (askanews) - A sette mesi dalla legislative norvegesi, il dibattito politico nel Paese si sta concentrando, a sorpresa, sull'emergenza 'lupi'. Tra i sostenitori della caccia al predatore e i difensori dei diritti degli animali è in corso un vivace dibattito che, come riferisce Le Monde, tende ad assumere toni quasi isterici. I sostenitori di "una gestione attiva della popolazione di lupi" (fuor d'eufemismo i favorevoli alla caccia) chiedono la testa del ministro dell'ambiente, Vidar Helgesen, giudicato troppo indulgente. Sul fronte opposto, i difensori dei diritti del lupo si dicono pronti a fare ricorso alla corte suprema pur di difendere la specie.

Scomparso a fine Ottocento e tornato nel Paese a inizio anni ottanta, il lupo in sostanza rischia di diventare uno dei protagonisti della campagna elettorale norvegese. A far discutere le 'quote' caccia stabilite da una decisione dei comitati regionali sulla gestione dei predatori risalente al settembre scorso, quote poi ridimensionate dal ministero dell'ambiente.

Nel Sud-est del paese, la caccia doveva iniziare il primo gennaio e si era stabilito l'abbattimento di 24 esemplari entro metà febbraio. Sul resto del territorio, venivano messi nel mirino altri 23 animali per un totale di 47 lupi da eliminare su una popolazione totale di 65-68 animali (oltre ad altri 25 che vivendo lungo la frontiera con la Svezia non possono essere inglobati nel computo nazionale). Ma a dicembre il ministro del'Ambiente, il conservatore Helgfesen, aveva bloccato tutto, abbassando la quota di animali da abbattere a soli 15 e scatenando le immediate proteste dei sostenitori della caccia al lupo.

Mentre col ministro si sono schierate le associazioni ambientaliste, all'interno del parlamento norvegese c'è stata un'alzata di scudi bipartisan. La federazione della caccia e le associazioni dei proprietari terrieri e delle foreste hanno avviato un efficace lavoro di lobby e a fine gennaio un'inedita alleanza di centristi, destra, populisti e laburisti hanno invitato il ministro a fare marcia indietro.

D'altro canto, un sondaggio mostrerebbe che la presenza di lupi non inquieta i norvegesi e secondo il rilevamento otto norvegesi su dieci sono favorevoli alla presenza dei lupi sul territorio del Paese. Ma la questione è tutt'altro che chiusa e da qui a sette mesi - conclude Le Monde - la querelle lupesca dominerà il dibattito politico. Rischiando di oscurare la vera battaglia politica dietro le polemiche, quella tra il centro-destra che punta a rimanere al potere e il Partito laburista che spera di tradurre in una vittoria elettorale nazionale la grande avanzata nei consensi registrata alle ultime elezioni amministrative.