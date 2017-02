Nordcorea, Kim Jong-Nam, "piccolo generale" caduto in disgrazia

Seoul, 14 feb. (askanews) - Lo chiamavano "piccolo generale", ma Kim Jong-Nam, un tempo erede designato a succedere a suo padre Kim Jong-Il alla guida della Corea del Nord, fu protagonista di una spettacolare caduta in disgrazia nel 2001. Oggi i media sudcoreani riferiscono che, dopo oltre dieci anni in esilio, Jong-Nam, fratellastro 45enne dell'attuale presidente Kim Jong-Un, è stato assassinato in Malaysia, apparentemente avvelenato all'aeroporto di Kuala Lumpur.

Nato dalla relazione del padre con l'attrice Sung Hae-rim, Jong-Nam era un entusiasta dell'informatica, parlava un fluente giapponese e aveva studiato in Russia e in Svizzera. Dopo gli studi era tornato a Pyongyang e incaricato della politica dell'information technology nordcoreana. Ma il robusto figlio maggiore del leader supremo era già considerato dagli esperti di Seoul come un peso leggero sul piano politico quando nel 2001 cadde rovinosamente in disgrazia. Fu detenuto, tra l'imbarazzo generale, all'aeroporto di Tokyo, mentre tentava di entrare in Giappone con un falso passaporto dominicano per visitare Disneyland, accompagnato da due donne e un bambino. Jong-Nam e la sua famiglia in seguito hanno vissuto in esilio virtuale a Macau, Singapore e in Cina. Il fratellastro Jong-Un è salito al porter in Nord Corea con la morte del padre nel 2011.

In uno scambio di email con un giornalista giapponese pubblicato nel 2012, Jong-Nam parlò in modo sprezzante di Jong-Un, che secondo lui mancava di "qualunque senso del dovere o serietà" e avvertì che le tangenti e la corruzione avrebbero portato al crollo del regime di Pyongyang. In un altro scambio di email con lo stesso giornalista nel 2012, Jong-Nam affermava "chiunque ragioni in modo normale farebbe fatica a tollerare tre generazioni di successione ereditaria".

A ottobre 2012 una procura sudcoreana aveva detto che un nordcoreano arrestato in qualità di spia aveva ammesso di essere coinvolto in un complotto per investire con un'auto in Cina Jong-Nam. Nel 2014 Jong-Nam era stato segnalato in Indonesia, avvistato in un ristorante italiano gestito da un giappponese a Giacarta, e si diceva facesse al spola tra Singapore, Indonesia, Malaysia e Francia.

Nel 2012 un giornale moscovita scrisse che Jong-Nam aveva problemi finanziari dopo che il regime gli aveva tagliati i fondi per le sue critiche alla successione. Il settimanale Argumenty i Fakty scrisse che era stato sbattuto fuori da un albergo di Macau per un debito di 15mila dollari. Il figlio di Jong-Nam, Kim Han-Sol ha studiato in un'università di Parigi Mentre frequentava una scuola in Bosnia, nel 2012, definì lo zio Kim Jong-Un un "dittatore" in un'intervista. "Mio papà non è mai stato molto interessato alla politica" disse all'intervistatore.

(fonte Afp)