Roma, 25 gen. (askanews) - Se portato alla disperazione, se certo che cadrà dal trono, allora Kim Jong Un potrebbe anche premere il bottone nucleare e distruggere una città come Los Angeles. A preconizzare questo rischio è il fuoriuscito nordcoreano di più alto livello degli ultimi anni, l'ex diplomatico a Londra Thae Yong Ho, intervistato a Seoul dalla Bbc.

"Kim Jong Un sa che le armi nucleari sono la sola garanzia per il suo regno. E Kim Jong Un, io penso, premerà il bottone di questa pericolose armi quando penserà che il regno e la sua dinastia sono a rischio", ha affermato Thae.

Alla domanda se Kim sarebbe pronto a distruggere una città come Los Angeles pur sapendo che questo significherebbe anche la sua morte in un attacco di rappresaglia, la risposta non ammette dubbi: "Sì, perché sa che se perderà il potere, allora sarà il suo ultimo giorno. Quindi farebbe qualsiasi cosa per attaccare Los Angeles, perché quando le persone sanno che comunque saranno uccise, allora fanno qualsiasi cosa. Questa è la reazione di un normale essere umano".

Thae è scomparso da Londra ad agosto scorso, per poi riapparire a Seoul. Con lui è sparita tutta la sua famiglia più stretta, mentre riguardo ai suoi familiari che vivono in Corea del Nord, dice di esser certo che siano finiti in qualche campo di prigionia.

Il diplomatico, comunque, dice di essere convinto che Kim Jong Un non morirà pacificamente nel suo letto. "Sono certo - ha sostenuto l'ex diplomatico - che il regime di Kim Jong Un un giorno crollerà per una rivolta popolare".

(Con fonte Afp)