Non solo football al Super Bowl: i messaggi politici negli spot

New York, 6 feb. (askanews) - Per molti, è stato solo un grande avvenimento sportivo. Per le grandi società che hanno trasmesso i propri annunci, invece, è stata l'occasione per farsi pubblicità e mandare, anche, un messaggio politico. Nella serata del Super Bowl, la finale del campionato di football americano, seguita da oltre 110 milioni di telespettatori, Airbnb è stata la società che più chiaramente ha attaccato l'ordine esecutivo del presidente statunitense Donald Trump contro l'ingresso dei rifugiati e dei cittadini di sette Paesi islamici.

Il messaggio della sua pubblicità ha esaltato il valore della diversità, che si tratti di amore, religione o provenienza, ed è stato poi rafforzato dal direttore generale di Airbnb, Brian Chesky, su Twitter: "Verseremo quattro milioni di dollari al Comitato internazionale per il soccorso", una Ong che aiuta i rifugiati nel mondo. I dirigenti di Airbnb, peraltro, avevano criticato l'ordine esecutivo di Trump nei giorni precedenti al Super Bowl.

Un'altra pubblicità che ha fatto discutere è stata quella di Budweiser, che ha ricordato la storia di uno dei due fondatori, Adolphus Busch, un immigrato arrivato dalla Germania. In questo caso, la multinazionale della birra si è difesa dalle critiche dei conservatori affermando che il contenuto dello spot era stato deciso prima dell'inizio della presidenza Trump.

Infine, a far discutere è stato anche lo spot di 84 Lumber, una società di materiale per costruzioni, che racconta il viaggio di una donna e di sua figlia, che tentano di attraversare clandestinamente il confine tra Messico e Stati Uniti. (fonte Afp) A24/Pca