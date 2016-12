Kano (Nigeria), 29 dic. (askanews) - Il leader di Boko Haram, Abubakar Shekau, ha dichiarato in un nuovo video di 25 minuti di essere vivo e forte come prima: "Siamo salvi. NOn siamo stati spazzati via da nessuno. Tutte le tattiche e le strategie non possono rivelare la nostra posizione eccetto Allah, se lo vorrà", ha detto Shekau, attorniato da uomini armati.

Il presidente della Nigeria, Muhammadu Buhari, aveva affermato che i guerriglieri del gruppo jihadista erano stati cacciati dalla loro roccaforte nella foresta di Sambisa nel nord-est della Nigeria. La Foresta, situata nello Stato di Borno, si estende per oltre 1.300 chilometri quadrati. (fonte afp)