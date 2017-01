Nigeria, decine di morti in campo profughi bombardato per errore

Lagos 17 gen. (askanews) - E' di almeno 52 morti il bilancio provvisorio delle vittime del bombardamento, avvenuto per errore su un campo profughi nel nordest della Nigeria: lo ha reso noto l'ong Medici senza Frontiere, che ha condannato con forza un attacco "scioccante e inaccettabile".

Il bilancio delle vittime sembra peraltro essere destinato ad aumentare: testimonianze locali avevano parlato inizialmente di almeno 25 morti, mentre secondo gli operatori di Msf almeno 50 persone avrebbero perso la vita e altre 150 sarebbero rimaste ferite, molte in modo grave. E secondo fonti non confermate il conteggio dei morti è già più alto.

Fonti dell'esercito nigeriano hanno confermato il bombardamento, che sarebbe avvenuto per errore: un caccia cui era stato ordinato di colpire un bersaglio legato alle milizie jihadiste di Boko Haram avrebbe "sbagliato obbiettivo".

Fra i morti vi sono anche sei operatori della Croce Rossa, secondo quanto reso noto dal Comitato Internazionale della Croce Rossa, mentre altri 13 sarebbero rimasti feriti. Non si tratta del primo errore di questo genere da parte dell'aviazione nigeriana: nel 2014 cinque persone persero la vita in un raid aereo notturno su un villaggio scambiato per un accampamento delle milizie di Boko Haram.