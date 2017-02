Neve e gelo in Afghanistan, almeno 54 persone morte in 4 giorni

Roma, 5 feb. (askanews) - Le abbondanti nevicate che si sono abbattute negli ultimi quattro giorni in Afghanistan hanno provocato decine di morti nel Paese asiatico, secondo l'ultimo bilancio delle autorità locali. Il ministero per le Catastrofi naturali ha fatto stato di "54 morti e 52 feriti" per le valanghe e il freddo gelido "in 22 province" afgane.

A seguito delle intemperie, il governo ha decretato per oggi una giornata di ferie per i servizi pubblici e le scuole.

Le nevicate hanno interessato 22 province su 34, in particolare quelle di Sar-e-Pul, Wardak, Ghazni, Bamiyan, Parwan, Samangan Badakhshan, Nuristan e Laghman. Fatto eccezionale, neve abbondante è caduta pure nella provincia meridionale di Kandahar.

