Neo numero uno Onu Guterres: "Non sono uno che fa miracoli"

New York, 3 gen. (askanews) - "Non sono uno che fa miracoli!":lo ha detto oggi il nuovo segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, sottolineando che "i tempi sono molto difficili". Prima di cominciare la sua prima giornata di lavoro presso la sede dell'Onu di New York, Guterres, che è succeduto il primo gennaio a Ban Ki-moon si è rivolto al personale e ai diplomatici dell'Onu, invitandoli ad agire per riformare l'organizzazione.

"Credo sia utile dire che non si fanno miracoli, sono sicuro di non essere uno che fa miracoli", ha dichiarato, notando che la sua nomina ha "suscitato molte aspettative". "Non ci culliamo nelle illusioni", ha proseguito. "I tempi sono molto difficili", fra il moltiplicarsi dei conflitti e l'emergere "di un nuovo fenomeno di terrorismo mondiale". In questo contesto ha reso omaggio alla "generosità della popolazione turca, vittima di un terribile attentato terrorista" a Istanbul in una discoteca la notte di capodanno.

Di fronte a queste sfide, l'Onu ha certo attenuato le sofferenze delle popolazioni ma "continua a fallire nella prevenzione e nella risoluzione dei conflitti", ha ammesso, riferimento implicito alla guerra in Siria. C'è anche "molta resistenza, scetticismo in diverse parti del mondo a proposito del ruolo che l'Onu può giocare". "Dobbiamo essere capaci di riconoscere le nostre lacune, i nostri fallimenti", ha esclamato. Guterres ha invitato staff e diplomatici a "impegnarsi per cambiare, riformare e migliorare" il funzionamento dell'Onu e a "sbarazzarsi del carrozzone della burocrazia". "L'unico modo per raggiungere i nostri obiettivi è lavorare insieme, in squadra, al servizio dei valori della carta (delle Nazioni unite) che uniscono l'umanità", ha concluso.

(con fonte Afp)