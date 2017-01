Nato: finita con successo passeggiata spaziale Pesquet e Kimbrough

Miami (Florida), 13 gen. (askanews) - Si è conclusa la passeggiata spaziale dell'astronauta francese Thomas Pesquet e del collega americano Shane Kimbrough che hanno trascorso sei ore fuori dalla Stazione spaziale internazionale Iss per cambiare le batterie. Lo ha riferito la Nasa, che ha definito l'operazione "un vero successo". Si è trattato della prima EVA (Extra Vehicular Activity) per Pesquet, astronauta dell'Agenzia Spaziale europea.

I due astronauti hanno effettuato la sostituzione mentre la Iss si trovava nella zona d'ombra della Terra, seguiti via radio dal centro di controllo della Nasa di Houston, negli Stati Uniti, da dove l'astronauta dell'Esa Luca Parmitano - che ha al suo attivo 2 passeggiate spaziali durante la sua missione sulla Iss nel 2013 - ha fornito indicazioni ai due colleghi nello spazio, guidandoli nello svolgimento di queste complesse operazioni.

L'energia elettrica sulla Stazione spaziale internazionale è assicurata da 2.500 metri quadrati di pannelli solari, che sfruttano le ore in cui la Iss si trova sul lato della Terra illuminato dal Sole, e da batterie che accumulano l'energia prodotta dai pannelli, necessaria nelle ore in cui la Stazione si trova in ombra, e si ricaricano non appena i pannelli tornano sul lato illuminato. Man mano tutte le 48 batterie presenti sulla Iss saranno sostituite con quelle più piccole e più efficienti agli ioni di litio (24 in tutto).

(con fonte afp)