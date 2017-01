Varsavia, 18 gen. (askanews) - Il museo di Auschwitz-Birkenau cerca nouvi pezzzi per comprendere al meglio la mentalità dei "carnefici",. Per qusto ha lanciato un appello a tedeschi e austriaci a consegnargli eventuali souvenir delle SS dell'ex lager nazista in loro possesso, soprattutto lettere private o foto.

"Oggi chiediamo collaborazione", scrive il direttore del museo Piotr Cywinski sulla pagina del museo che sorge a margine del campo. Ha chiesto a "tutte le persone in possesso di documenti, lettere private, fotografie e souvernir vari" di consegnarli al museo.

"La storia del campo nazista di Auschwitz-Birkenau non è ancora completa. Conosciamo le testimonianze di ex prigionieri. Disponiamo di una parte della documentazione del campo, di incartamenti dei processi del dopo guerra", scrive nel suo appello. Tuttavia, "non è sufficiente per comprendere la più grande tragedia nella storia dell'Europa". Dopo la guerre, prosegue Cywinski, pochissime foto del personale del campo, di lettere delle Ss o altri documenti sono stati rinvenuti. Il museo celebrerà il 27 gennaio il 72esimo anniversario della liberazione del campo.

Fra 1940 e inizio del 1945, la Germania nazista ha sterminato a Auschwitz-Birkenau circa 1,1 milioni di persone fra cui un milione di ebrei europei. Il campo dove circa 80.000 polacchi non ebrei, 25.000 Rom e 20.000 soldati sovietici hanno trovarono la morte, è stato liberato dall'Armata rossa nel 1945. Il museo, creato dal governo polacco nel 1947, ospita migliaia di oggetti appartenuti ad ex prigionieri, fra cui 4.000 valige, decine di migliaia di scarpe, spazzole, utensili da cucina.(con fonte Afp)