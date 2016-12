Muore nipote di Stalin, Evgeny. Cercò difendere memoria del nonno

Mosca, 22 dic. (askanews) - Evgeny Dzhugashvili, nipote di Stalin, è morto a Mosca, all'indomani del 137esimo anniversario della nascita del "magnifico georgiano". Aveva 80 anni, secondo quanto riporta Ria Novosti. Le cause e le circostanze della morte del nipote di Stalin non sono ancora state rese pubbliche. Noto è invece che Dzhugashvili nipote, più volte, ha intentato cause e si era rivolto ai tribunali per tutelare l'onore e la dignità del nonno. Era nato nel 1936, da Yakov, il figlio maggiore del leader sovietico.