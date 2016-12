Mosca. Putin nell'arena dei giornalisti, oggi conferenza fine anno

Mosca, 23 dic. (askanews) - Entra nell'arena dei giornalisti Vladimir Putin per rispondere alle domande dei giornalisti russi e stranieri, in un momento molto complicato della sua presidenza. Nella settimana dell'attentato ad Ankara, dove è stato ucciso l'ambasciatore Andrej Karlov, ma soprattutto nel mese che doveva essere risolutivo per il problema siriano. E così, quello che generalmente è considerato un happening per la stampa accreditata a Mosca, diventa qualcosa di più: un podio dal quale parlare anche dei rapporti con gli Usa, che ormai hanno un nuovo presidente, Donald Trump, considerato più vicino alle posizioni del Cremlino.

L'appuntamento, o meglio il bagno di folla con i reporter, si è trasformato nel tempo in un saluto di fine anno, per tirare le somme e lanciare nuove sfide. Da sempre è considerata la conferenza stampa dei record, con un centinaio di domande e una durata degna di un discorso di Fidel Castro. Il primato assoluto fu segnato dalla conferenza del 2008, durata 4 ore e 40 minuti, con oltre cento domande. Anche allora Askanews era presente a Mosca.

Quella attuale è la 12esima per Putin. La prima si tenne nel 2001: all'epoca c'erano "solo" 400 giornalisti e le domande furono 22.