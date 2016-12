Mosca. Domani patriarca Kirill officia funerali ambasciatore ucciso

Mosca, 21 dic. (askanews) - Si terranno domani a Mosca, con tutti gli onori, i funerali dell'ambasciatore russo ucciso ad Ankara, Andrei Karlov. Ad officiare il Patriarca di Mosca e di tutte le Russie Kirill nella Cattedrale di Cristo Salvatore. Lo ha detto il segretario stampa del patriarca Alexander Volkov. "Domani, la bara con il corpo arriverà nella Cattedrale del Cristo Salvatore, dove il Patriarca celebra il funerale", ha detto Volkov. Il servizio funebre avrà luogo dopo le ore 10 italiane.

In base a quanto precedentemente annunciato dal Cremlino, anche il capo di stato Vladimir Putin assisterà ai funerali, e per questo ha spostato di un giorno la conferenza stampa annuale, inizialmente prevista proprio per domani.

L'attacco armato contro l'ambasciatore Karlov in Turchia ha avuto luogo ad Ankara all'apertura di una mostra. Il sicario ha sparato diversi colpi nella schiena dell'ambasciatore russo, le ferite sono stati fatali. Il killer era parte della scorta fornita in quel caso dalla Turchia ed è stato successivamente ucciso. Il ministero degli Esteri russo ha definito l'accaduto un attacco terroristico.