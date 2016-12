Mosca chiuderà mercatini con autocarri, dopo strage Berlino

Mosca, 21 dic. (askanews) - Mosca dopo la strage di Berlino si appresta a mettere in sicurezza i numerosi mercatini di Natale sparsi per la capitale russa. Il servizio di polizia cittadino ha annunciato di voler usare camion per circondare le aree pubbliche, sulla scia dell'attacco al mercato di Berlino. "Autocarri pesanti saranno utilizzati per chiudere grandi incroci" che portano in zone dove le feste pubbliche sono in corso, ha dichiarato il capo della polizia Viktor Kovalenko.

Dodici persone sono state uccise da un camion da 40 tonnellate schiantato contro un mercato di Natale nel cuore di Berlino lunedì, in quello che le autorità tedesche hanno defnito un "attacco terroristico". L'attacco, sul modello di quanto accaduto a Nizza in precedenza, è stato rivendicato dall'Isis.

Inoltre la coalizione armata che ha rivendicato la responsabilità per l'omicidio dell'ambasciatore russo Andrei Karlov ad Ankara ha dichiarato che l'attacco era "una vendetta per la gente di Aleppo" e ha promesso che avrebbero "vendicato ulteriormente il suo popolo".