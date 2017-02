Morte Kim Jong Nam, arrestata: credevo fosse una candid camera

Roma, 18 feb. (askanews) - Siti Aisyah, la giovane indonesiana arrestata con l'accusa di aver partecipato all'aggressione che ha portato alla morte del fratellastro del dittatore nordcoreano Kim Jong Un, Kim Jong Nam, sostiene di aver agito in base alla falsa convinzione, instillata da terzi, di essere parte di una candid camera. Lo ha riferito il capo della polizia indonesiana, citando informazioni ricevute dalla polizia della Malaysia.

Il numero uno delle forze di polizia di Giacarta, Tito Karnavian, ha raccontato ai giornalisti che era stata assoldata per fare questi scherzi in aeroporto. "Quest'azione è stata effettuata tre o quattro volte e venivano pagati pochi dollari. Ma per l'ultimo obiettivo, Kim Jong Nam, presumibilmente nello spruzzatore c'erano materiali tossici", ha raccontato l'ufficiale, secondo quanto riferisce il Guardian. "Lei - ha concluso - non era consapevole che si trattasse di un tentativo di assassinio da parte di presunti agenti stranieri".

La venticinquenne è stata descritta da amici e parenti come una persone tranquilla, che andava in Malaysia per lavorare. Con lei è stato arrestato il fidanzato 26enne. Inoltre è stata fermata un'altra giovane donna, con passaporto vietnamita. Infine, oggi, s'è avuta notizia dell'arresto di un nordcoreano, identificato col nome di Ri Jong Chol.

Kim Jong Nam, fratellastro maggiore di Kim Jong Un, era da tempo caduto in disgrazia e viveva tra Macao e Pechino, grazie anche alla protezione cinese. Per quanto dicesse di aver rinunciato a sfidare la leadership del fratello, non aveva risparmiato critiche al suo regime oppressivo. Si sospetta che, lunedì, all'aeroporto di Kuala Lumpur sia stato esposto a sostanze tossiche da agenti nordcoreani.

Il suo corpo è nelle mani delle autorità malaysiane, che dicono di volerlo riconsegnare alla Corea del Nord solo previa richiesta, con consegna di campioni di Dna, della famiglia. Intanto, i resti sono stati sottoposti a una prima autopsia, che è risultata non conclusiva, per cui si procederà a un secondo esame necroscopico. Ieri sera Kang Chol, l'ambasciatore nordcoreano in Malaysia, ha annunciato che il suo paese respingerà i risultati di queste autospsie. "La parte malaysiana ha forzato l'autopsia senza il nostro permesso e senza la nostra presenza. Noi ne respingeremo categoricamente i risultati, perché condotti in maniera unilaterale senza la nostra testimonianza", ha detto il diplomatico, accusando la Corea del Sud di aver fatto pressione sulle autorità di Kuala Lumpur.