Morte Karlov, Cina "scioccata". Xi: collaborare di più con Russia

Mosca, 22 dic. (askanews) - Il leader cinese Xi Jinping ha espresso le sue condoglianze per l'assassinio dell'ambasciatore russo in Turchia Andrey Karlov e ha detto che la Cina è pronta a rafforzare la cooperazione con la Russia nella lotta al terrorismo. Lo ha reso noto l'ambasciata russa in Cina. "Sono rimasto scioccato dall'attacco terroristico ad Ankara" scrive Xi. La nazione cinese condanna fermamente questo attacco terroristico contro il diplomatico. "I cinesi con me esprimono le più sentite condoglianze e chiedono di trasmetterle ai parenti di Karlov", ha detto Xi in un messaggio ricevuto dall'ambasciata russa.

Xi ha sottolineato in un messaggio che "la nazione cinese conferma la sua determinazione" a rafforzare la cooperazione con la Russia nella lotta contro il terrorismo internazionale e per la sicurezza nel mondo.