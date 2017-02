Mogherini: lunedì a Bruxelles "decisioni importanti" su difesa Ue

Roma, 27 feb. (askanews) - Alla riunione dei ministri degli Esteri dell'Unione Europea prevista lunedì a Bruxelles saranno adottate "decisioni importanti" nel settore della Difesa comune su cui "l'Italia ha posizioni di rilievo". Lo ha spiegato oggi a Roma l'Alto rappresentante Ue per la Politica estera e di Sicurezza, Federica Mogherini, ricevuta alla Farnesina dal ministro degli Esteri Angelino Alfano.

"Se ci si aspetta di più dall'Europa della Difesa, questo può essere fatto solo attraverso l'Unione Europea", ha insistito il capo della diplomazia Ue, sottolineando che "mentre la Nato discute di come aumentare o razionalizzare i contributi, l'Ue può incentivare la cooperazione, in particolare nel settore dell'innovazione e della ricerca, in modo da rendere più produttivi gli investimenti".