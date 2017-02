Mogherini: divieto ingresso in Usa non colpirà cittadini Ue

Bruxelles, 1 feb. (askanews) - L'Alto Rappresentante per la Politica estera e di Sicurezza comune dell'Ue (Pesc), Federica Mogherini, ha accolto con favore, durante un intervento nella "mini plenaria" dell'Europarlamento oggi a Bruxelles, il chiarimento con cui le autorità statunitensi hanno assicurato che i cittadini dell'Unione non saranno interessati dal divieto di ingresso negli Usa imposto dal presidente Donald Trump, anche quando sono in possesso della cittadinanza di uno dei sette paesi interessati dal divieto (Iraq, Siria, Iran, Sudan, Libia, Somalia e Yemen).

Mogherini ha comunque puntualizzato che questo chiarimento, benvenuto, "non cambia la nostra valutazione complessiva sugli ordini esecutivi" di Trump, che sospendono anche le procedure di concessione dell'asilo per i cittadini dei sette paesi.

"L'Ue non respingerà nessuno che gode della protezione internazionale", ha sottolineato Mogherini, concludendo che "questo è il nostro punto di vista e continueremo a difenderlo".