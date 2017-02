M.O., Trump: sviluppo colonie "non positivo per la pace"

Gerusalemme 10 feb. (askanews) - Lo sviluppo delle colonie israeliane in Cisgiordania "non è positivo per la pace": lo ha affermato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un'intervista rilasciata al quotidiano israeliano Isreal Hayom.

Trump si è definito come "non qualcuno che creda che lo sviluppo delle colonie sia positivo per la pace".

Tuttavia Trump ha invece confermato di star valutando "molto seriamente" il trasferimento dell'ambasciata statunitense da Tel Aviv a Gerusalemme, definendo la questione "una decisione non facile".

(fonte Afp)