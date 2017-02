M.O., Onu: va fatto di tutto per preservare soluzione due Stati

Il Cairo, 15 feb. (askanews) - Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres ha detto che la soluzione dei due Stati per porre fine al conflitto israelo-palestinese va preservata. "Va fatto di tutto per preservare questa possibilità" ha detto Guterres in una conferenza stampa al Cairo. Ieri sera una fonte qualificata della Casa Bianca ha detto che Washington, rompendo con la sua tradizione diplomatica, non insisterà per la creazione di uno Stato palestinese accanto a quello d'Israele.

(fonte Afp)