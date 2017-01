M.O., Netanyahu: attentatore Gerusalemme era simpatizzante Isis

Gerusalemme, 8 gen. (askanews) - Il responsabile dell'attentato messo a segno oggi a Gerusalemme, costato la vita a quattro soldati israeliani, era un simpatizzante dell'organizzazione jihadista Stato islamico (Isis). Lo ha detto il premier israeliano Banjamin Netanyahu.

L'uomo ha lanciato un camion contro un gruppo di soldati in una delle strade principali di Gerusalemme, facendo quattro morti e 15 feriti. "Conosciamo l'identità dell'attentatore, che stando a tutte le informazione sosteneva l'Isis", ha detto Netanyahu in un comunicato diffuso dal suo ufficio. Il premier a quindi letto l'attacco di oggi a Gerusalemme in un contesto internazionale: "Noi sappiamo che gli attentati si susseguono, dalla Francia a Berlino e ora a Gerusalemme, ed è probabile che ci sia un legame tra questi".

Netanyahu ha visitato la scena dell'attacco insieme al ministro della Difesa Avigdor Lieberman.

Secondo fonti della sicurezza palestinese di Ramallah, l'attentatore era un ventenne palestinese di Gerusalemme Est, ucciso da un soldato israeliano una volta compreso che si trattava di un attentato e non di un incidente. (fonte Afp)