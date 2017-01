Gerusalemme, 24 gen. (askanews) - La polizia israeliana ha "allargato" l'indagine che coinvolge il primo ministro Benjamin Netanyahu, già finito sotto inchiesta in una vicenda di corruzione che ha scatenato un terremoto nella politica nazionale. Lo riportano gli organi dell'informazione dello stato ebraico.

La polizia sta ora esaminando altri due casi inerenti Netanyahu, come indicato da Channel 10. Uno riguarderebbe la trattativa per l'acquisto, da parte di Israele, di sottomarini tedeschi; l'altra vicenda è per il momento poco chiara. Non è chiaro se questi due filoni siano a livello di indagini preliminari o siano inchieste vere e proprie.

La polizia non ha per ora voluto rilasciare commenti a riguardo. Il cugino, legale di famiglia e confidente di Netanyahu, David Shimron, sarebbe secondo indiscrezioni coinvolto nella trattativa per l'acquisto di sottomarini Dolphin dalla tedesca ThyssenKrupp. La stampa ha prospettato un conflitto di interessi per Shimron, che ha inoltre rappresentato l'agente in Israele di ThyssenKrupp.

Se la notizia fosse confermata, la lunga lista di problemi giudiziari che già fronteggia Netanyahu si arricchirebbe di un nuovo capitolo. Il primo ministro è già sotto indagine con il sospetto di aver ricevuto illegalmente donazioni da facoltosi sostenitori.

(fonte afp)