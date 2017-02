M.O., al via sgombero dell'avamposto ebraico di Amona

Amona (Cisgiordania), 1 feb. (askanews) - Le forze di sicurezza israeliane sono entrate nell'avamposto ebraico di Amona, in Cisgiordania, per avviare lo sgombero di decine e decine di case: l'avamposto è stato dichiarato illegale dall'Alta Corte, in quanto costruito su terreni privati palestinesi. Per mesi il governo di Benjamin Netanyahu ha tentato di legalizzare Amona.

All'intervento per lo sgombero forzato si oppongono decine di residenti locali, che hanno eretto barricate.

(con fonte afp)