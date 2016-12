Ministro giapponese visita controverso santuario Yasukuni

Roma, 28 dic. (askanews) - Nello stesso giorno in cui il primo ministro Shinzo Abe ha reso un omaggio altamente simbolico alle vittime dell'attacco a Pearl Harbor, un ministro giapponese si è recato al santuario nazionalista Yasukuni di Tokyo, dove sono venerate le anime dei soldati giapponesi morti in guerra per l'Armata imperiale, ivi compresi diversi condannati per crimini di guerra.

Masahiro Imamura, incaricato della ricostruzione del nord-est del Giappone dopo lo tsunami del 2011, ha effettuato una visita rituale nel primo pomeriggio di oggi (notte in Italia), un atto che non mancherà di suscitare polemiche perché il santuario è percepito nei paesi che subirono l'aggressione imperialista come un simbolo del passato militarista del Sol levante.

In particolare, lo Yasukuni è detestato da cinesi e coreani, visto che vi sono venerati anche 14 criminali di guerra condannati dal Tribunale di guerra per l'Estremo Oriente, la Norimberga dell'Asia, messa in piedi dagli Alleati per giudicare i responsabili dell'aggressione giapponese in maniera simile a come fu fatto in Europa per i dirigenti nazisti.

"Ho deciso una settimana fa di visitar eil santuario per rendere conto alle divinità dell'avanzamento del mio lavoro e per pregare per la pace e la prosperità del mio paese", ha dichiarato Imamura. Per molti giapponesi Yasukuni è semplicemente il sacrario dedicato ai soldati morti in guerra, simile all'Altare della Patria in Italia.

Imamura ha precisato che la visita allo Yasukuni "non ha niente a che vedere", col viaggio a Pearl Harbor di Abe, che lì ha incontrato il presidente Usa Barack Obama, nel quale il capo dell'esecutivo nipponico ha espresso le "sincere condoglianze" per le vittime dell'attacco nipponico che diede inizio alla guerra del Pacifico.

Non è raro che ministri e parlamentari nipponici si rechino allo Yasukuni, ma lo fanno generalmente in occasione delle feste del santuario, che sono fissate in primabvera e autunno, oppure attorno al 15 agosto, data della resa giapponese nel 1945. Ogni visita provoca proteste formali da parte dei paesi vicini, in primo luogo Cina e Corea del Sud. (Con fonte Afp)