Ministro Difesa Gb: Russia usa disinformazione come arma

Roma, 3 feb. (askanews) - Il ministro della Difesa britannico Michael Fallon ha accusato la Russia di aver fatto della disinformazione "un'arma" per destabilizzare l'Occidente, facendo riferimento alle operazioni di pirateria informatica e ai media internazionali del Cremlino.

"Noi vediamo oggi un Paese che, facendo della disinformazione un'arma, ha fatto nascere quella che possiamo vedere come un'era della post-verità", ha dichiarato Fallon in un discorso all'Università di St Andrews, in Scozia.

"La Russia mette in tutta evidenza la Nato e l'Occidente alla prova. Cerca di estendere la sua influenza, di destabilizzare i paesi e d'indebolire l'alleanza", ha aggiunto. "Attenta - ha proseguito - alla sicurezza nazionale di molti alleati e al sistema di regole internazionali". Questo è il motivo per il quale, secondo Fallon, è "nel nostro interesse e in quello dell'Europa di garantirsi una Nato forte e di dissuadere la Russia".

Il ministro britannico ha stimato che la Nato deve "difendersi in maniera tanto efficace nel cyberspazio quanto lo fa in aria, in terra e in mare". Ha inoltre attaccato i media pubblici russi, come la rete internazionale RT e l'agenzia di stampa Sputnik, che accusa di diffondere "disinformazione in stile sovietico". (Fonte Afp)