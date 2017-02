Ministra svedese fa parodia firma Trump, foto solo con colleghe

Stoccolma, 3 feb. (askanews) - Guerra a colpi di foto tra la Svezia e gli Usa: la vicepremier svedese, Isabella Lovin, ha pubblicato una fotografia che la ritrae seduta al tavolo mentre sottoscrive una legge sul clima circondata dalle sue collaboratrici, tutte donne. Una parodia dello scatto che ha immortalato il Presidente americano Donald Trump mentre firmava, il 23 gennaio scorso, il decreto che blocca i fondi federali alle ong che sostengono l'aborto, circondato da soli collaboratori uomini.

Nell'immagine svedese, Lovin, responsabile del dicastero dello sviluppo e dell'ambiente, è seduta alla scrivania, scimmiottando esattamente la posa di Trump, e firma la legge sotto lo sguardo attento e compiaciuto di sette colleghe donne, inclusa una palesemente incinta.

La Svezia, paese da sempre all'avanguardia sui diritti delle donne, conta un nutrito drappello di donne in posizioni di rilievo, sia nelle aziende che nel parlamento e nel governo.

La legge sul clima oggetto della firma, "per un futuro migliore e più sicuro", punta a rendere la Svezia "carbon neutral" (vale a dire ad emissioni zero di anidride carbonica) entro il 2045 e "segna una nuova era nella politica sul clima in Svezia", ha rivendicato Lovin. "Esiste ormai una domanda globale di leadership sul clima. Voglio mostrare che la Svezia è pronta ad assumere questa leadership". (fonte afp)