Minacce Trump a Pena Nieto, ma Messico e Usa smentiscono

Città del Messico, 2 feb. (askanews) - Messico e Stati uniti hanno smentito nella notte le indiscrezioni secondo le quali il presidente Donald Trump avrebbe minacciato di inviare truppe nel Paese centro-americano per lottare contro i cartelli della droga. Secondo una giornalista messicana, Dolia Estevez, che cita fonti "confidenziali" statunitense e messicane, Trump avrebeb formulato la sua minaccia nel corso di un colloquio telefonico con l'omologo Enrique Pena Nieto.

Secondo la giornalista, Trump avrebbbe dichiarato la possibilità di inviare truppe statunitensi in Messico per sconfiggere i narcotrafficanti, "visto che i soldati messicani non fanno bene il loro lavoro".

La Casa Bianca e la presidenza messicana hanno smentito l'informazione. "E' una bugia piena di disonestà", ha commentato il portavoce della presidenza messicana, Eduardo Sanchez. Una posizione confermata anche da Washington: Trump - ha fatto sapere la Casa Bianca - non ha mai evocato l'invio di truppe.

Nel loro comunicato ufficiale diffuso venerdì, i due governi avevano fatto stato di una conversazione "costruttiva e produttiva". Trump aveva inoltre precisato in conferenza stampa che ilo suo colloquio con Pena Nieto era stato "molto, molto amichevole".

(fonte afp)