Migranti, Trump contro giudici: ho ragione, lo capiscono tutti

New York, 8 feb. (askanews) - "Non voglio dire che la corte sia faziosa, ma i tribunali sembrano così politicizzati". È un attacco diretto ai giudici, quello di Donald Trump, inusuale per un presidente degli Stati Uniti ma perfettamente coerente con il nuovo corso alla Casa Bianca, dove qualsiasi tipo di opposizione, anche nel rispetto della separazione dei poteri, viene attaccato e denigrato.

"Sarebbe grandioso per il nostro sistema giudiziario se potessero leggere una frase e fare la cosa giusta" ha detto Trump, irritato per la sospensione, decisa da un giudice federale, del suo ordine esecutivo che vieta temporaneamente l'ingresso negli Stati Uniti ai rifugiati e ai cittadini di Siria, Iran, Iraq, Yemen, Libia, Somalia e Sudan; ora, la sorte dell'ordine esecutivo è nelle mani dei giudici della Corte d'appello di San Francisco, che decideranno entro la fine della settimana.

"L'ordine esecutivo non poteva essere scritto in modo più preciso" ha aggiunto Trump, intervenuto davanti all'associazioni nazionale degli sceriffi e a quella dei capi dei dipartimenti di polizia delle maggiori città statunitensi. Il presidente ha poi letto alcuni passaggi della Immigration and Nationality Act, la legge sull'immigrazione che, secondo lui, sosterrebbero legalmente il suo ordine esecutivo. "Uno studente mediocre delle superiori lo capirebbe. Chiunque lo capirebbe" ha detto Trump, stupito del fatto che i giudici non gli abbiano ancora dato ragione. "Ho visto e sentito cose a cui non volevo credere, cose che veramente non c'entrano nulla".

Trump si è appellato al passaggio che sostiene, per il presidente, la possibilità di sospendere l'ingresso negli Stati Uniti di determinati immigrati, nel caso in cui fosse "nocivo per gli interessi [della nazione]". Un altro passaggio della legge, però, vieta la discriminazione in base a "razza, sesso, nazionalità, luogo di nascita o di residenza" quando si richiede un visto d'ingresso.

Il presidente ha aggiunto che la sicurezza degli Stati Uniti "è a rischio" e che "il divieto di immigrazione è un'arma necessaria" per la polizia. "È triste, è un giorno triste. La nostra sicurezza è a rischio e sarà a rischio finché non otterremo quello a cui abbiamo diritto come cittadini di questo Paese. Vogliamo sicurezza". "Questo - ha ribadito, parlando dell'ordine esecutivo - è per la sicurezza del Paese [...] Una delle ragioni per cui sono stato eletto è per riportare l'ordine e la sicurezza".

Già di prima mattina, Trump aveva attaccato i tribunali su Twitter: "Se gli Stati Uniti non vinceranno questo caso come ovviamente dovrebbero, non potremo mai avere la tranquillità e la sicurezza di cui abbiamo diritto. Politica!"