Bruxelles, 25 gen. (askanews) - La Commissione europea presenterà oggi nuove proposte per affrontare la crisi dei migranti, prima del vertice informale dei ministri della Giustizia e dell'Interno degli Stati membri in programma domani e venerdì a Malta. Stando alla proposta confidenziale sottoposta dalla presidenza maltese agli Stati membri, e visionata nei giorni scorsi dalla France presse, l'Unione Europea potrebbe puntare sulla creazione di una "linea di protezione" nelle acque territoriali libiche per scoraggiare le partenze di migranti verso l'Europa.

Il governo maltese ha già chiesto all'Ue di impegnarsi in un dialogo con la Libia per evitare un afflusso "senza precedenti" di migranti in primavera.

(fonte Afp)