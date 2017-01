Strasburgo, 18 gen. (askanews) - L'Italia non deve essere lasciata sola a trattare con la Libia sulla crisi dei migranti. E' quanto ha detto oggi il premier maltese Joseph Muscat in una conferenza stampa tenuta a Strasburgo. Malta ha la presidenza di turno dell'Unione europea.

"Nei giorni scorsi il governo italiano ha fatto dei gesti verso il governo libico, non si può abbandonare uno Stato membro, farlo negoziare da solo un accordo per l'Europa - ha detto Muscat - penso semplicemente che tale responsabilità non debba essere lasciata solo sulle spalle dell'Italia".

Secondo l'Onu sono oltre 2.300 i migranti arrivati sulle coste italiane dall'inizio dell'anno; nel 2016 sono stati registrati oltre 181.000 arrivi e più di 5.000 morti. (fonte Afp)