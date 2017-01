Migranti, Avramopolous: Italia rafforzi politica dei rimpatri

Roma, 31 gen. (askanews) - E' "determinante" che l'Italia "rafforzi la politica dei rimpatri", perchè "dobbiamo mandare un messaggi agli irregolari, che non possono abusare del sistema di accoglienza europeo". E' quanto ha detto il Commissario europeo per la migrazione, gli affari interni e la cittadinanza, Dimitris Avramopoulos, in un'audizione in parlamento, sollecitando anche l'adozione di "misure che portino a evitare che gli irregolari si rendano irreperibili e compiano movimenti secondari dentro e fuori il territorio italiano".