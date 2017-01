New York, 19 gen. (askanews) - "Essere la vostra first lady è stato il più grande onore della mia vita. Grazie, con tutto il cuore": sono le ultime parole di Michelle Obama nel suo ultimo giorno alla Casa Bianca. Le ha pubblicate su Twitter in un tweet scritto di suo pugno (si distinguono da quelli scritti dallo staff perché hanno la firma "mo", che sta per Michelle Obama). Domani lei e il marito lasceranno per sempre il civico 1600 di Pennsylvania Avenue e Donald Trump diventerà il 45esimo presidente degli Stati Uniti.

C'è molta commozione per il commiato di Barack Obama, che termina il suo secondo e ultimo mandato con un indice di approvazione del 60%. E buona parte di quell'affetto da parte degli americani va anche a sua moglie, che - come ha detto lui nel discorso di saluto alla nazione e poi su Twitter, "ha preso in mano un ruolo che non aveva chiesto e l'ha fatto suo". Scrivendo dall'account @FLOTUS, ossia della first lady in carica, Michelle consiglia di seguire il suo account personale su Twitter (@MichelleObama) per avere aggiornamenti su di lei.