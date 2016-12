Messico, strage al mercato pirotecnico: 31 morti, molti dispersi

Roma, 21 dic. (askanews) - Il più grande mercato di fuochi d'artificio del Messico, ieri, è andato in fiamme. Una serie di esplosioni multicolore hanno fatto una strage: almeno 31 i morti e 72 i feriti, secondo l'ultimo bilancio delle autorità locali. Molte delle persone rimaste coinvolte sono in pericolo di vita. "Subito dopo la prima esplosione, tutto ha cominciato a prendere fuoco. C'era gente in fiamme che correva" in ogni direzione, ha raccontato un testimone.

Il mercato di Tultepec, non lontano dalla capitale, è una vera attrazione in Messico, soprattutto nel periodo delle festività natalizie. Sono migliaia le persone che in questi giorni vi si recano per ammirare la straordinaria varietà dei suoi prodotti pirotecnici. Dopo l'incendio non è rimasto più nulla. I medici legali stanno effettuando dei prelievi del Dna sulle vittime, perché "la maggior parte" di loro non è identificabile, ha indicato il governatore dello Stato di Messico, Eruviel Avila.

Almeno 32 persone sono ritenute scomparse e gli inquirenti stanno cercando di appurare se figurano tre le vittime delle esplosioni. Tre bambini, rimasti feriti, saranno trasferiti negli Stati uniti per essere ricoverati in ospedali specializzati. "Il mercato è totalmente distrutto", ha confermato il responsabile nazionale della protezione civile, Luis Felipe Puente.

"Abbiamo iniziato a sentire delle esplosioni, abbiamo pensato che arrivassero da un laboratorio vicino al mercato di prodotti pirotecnici", ha raccontato una residente locale, Alejandra Pretel. "I miei vicini mi hanno detto che la terra tremava, ma io non me ne sono resa conto perché sono scappata correndo", ha aggiunto. "Stavo passeggiando con il mio cane quando abbiamo sentito delle esplosioni molto forti (...). Inizialmente abbiamo pensato che arrivassero da un distributore di benzina", ma poi "abbiamo visto che provenivano dal mercato dei fuochi d'artificio", ha detto da parte sua Sofia Bedoya, un'altra cittadina locale.

Ancora nulla si sa sulle cause delle esplosioni. Militari e agenti di polizia, accorsi sul posto per fornire un contributo ai soccorsi, stanno ancora cercando tra le macerie per trovare altre eventuali vittime ed elementi utili all'inchiesta. Nel settembre 2005 lo stesso mercato era stato interessato e quasi totalmente distrutto da un grande incendio provocato da un'esplosione di fuochi d'artificio in occasione della festa nazionale di indipendenza. L'anno seguente un altro incendio aveva distrutto almeno 200 stand.

(fonte afp)