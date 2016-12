Roma, 26 dic. (askanews) - Più di un milione di persone hanno confermato su internet la loro partecipazione oggi a una festa di compleanno per i 15 anni di una giovane messicana, divenuta virale dopo l'invito lanciato dai suoi genitori sui social network.

"Buongiorno, come va? Noi vi invitiamo il 26 dicembre ai 15 anni di nostra figlia, Rubi Ibarra Garcia, nella località di La Joya", ha scritto qualche settimana fa in un video postato su Facebook, il padre della ragazza, Crescencio Ibarra, con indosso un cappello da cow-boy, al lato della moglie e all'ormai famosa Rubi.

L'invito alla festa, organizzata nel villaggio di 200 abitanti vicino a San Luis Potosi (nord), è stata vittima del suo successo: 1,3 milioni di persone hanno indicato su Facebook che vi vogliono partecipare.

"E' divenuto incontrollabile...questo non vuol dire che non vogliamo invitare tutti, certo, ma qui le feste si fanno inmaniera più locale, non ci attendevamo una cosa del genere", ha detto in un'intervista il padre di Rubi.

La foto della ragazza, con lunghi capelli neri, ha fatto il giro delle televisioni e una compagnia aerea ha proposto una promozione per coloro che vogliano andare alla festa dei suoi 15 anni.

All'inizio la festa non prevista che per 800 persone, ma le autorità locali hanno meso a disposizione un terreno di molti ettari e messo in campo un dispositivo di sicurezza.

Ma non tutti vedono come divertente questo fenomeno. "Tutto questo ha preso dimensioni davvero scandalose", ha commentato Mercedes Poré, direttrice del Centro studi sull'opinione pubblica dell'Università Del Valle de Mexico. "Siamo di fronte al rischio - ha aggiunto - di precipitare nella società dell'assurdo".

