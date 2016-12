Messico, in migliaia al party virale della quindicenne Rubi

Roma, 27 dic. (askanews) - Alla fine, migliaia di persone sono arrivate da tutto il Messico per la festa di compleanno di Rubi Ibarra, la quindicenne diventata famosa grazie ad un incauto invito lanciato da suo padre via Facebook, "a tutti", a partecipare al party, messaggio diventato virale e che ha raccolto qualcosa come 1 milione e trecentomila adesioni. Crescencio Ibarra aveva poi cercato di ritrattare, spiegando che il suo "tutti sono cordialmente invitati" era rivolto a familiari e amici, ma nella località di La Joya", Stato di San Luis Potosi, per la "quinceanera" (il quindicesimo compleanno che segna l'ingresso nell'età adulta) sono arrivati comunque a migliaia, conferma la Bbc, e i genitori di Rubi hanno faticato ad aprire un varco per la figlia tra le decine di reporter che l'attendevano ieri su un prato dove è stata celebrata una messa per i suoi 15 anni.

La ragazza, nelle foto scattate tra l'enorme folla, ha un'aria un po' perplessa, ma tutto è andato bene, assicurano i parenti. Per alloggiare gli ospiti da tutto il Paese sono state allestite tende e centinaia di persone hanno contribuito a preparare un enorme buffet. Sullo fondo, una gigantesca foto di Rubi e la scritta: "Benvenuti alla festa del mio quindicesimo compleanno".