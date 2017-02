Messico, figli Chapo accusano ex alleato di agguato per ucciderli

Forse in corso guerra per successione capo cartello di Sinaloa

Città del Messico 9 feb. (askanews) - I figli del super trafficante di droga messicano Joaquin "El Chapo" Guzman hanno accusato un ex alleato del capo del cartello di Sinaloa di volerli assassinare: è quanto afferma un importante giornalista messicano, Ciro Gomez Leyva, sottolineando come sia forse in corso una guerra fra bande per la successione.

Secondo quanto riferito da Leyva, i figli avrebbero rivelato in una lettera inviata allo stesso giornalista come, due settimane dopo l'estradizione del "Chapo" negli Stati Uniti, uno dei suoi principali luogotenenti, Damasio Lopez, avesse convocato un incontro con il cofondatore del cartello della droga, Ismael "El Mayo" Zambada, e i figli di Guzman.

Giunti sul luogo dell'incontro tuttavia di Lopez non vi era traccia mentre un gruppo di uomini armati ha aperto il fuoco contro di loro, uccidendo alcune guardie del corpo; successivamente hanno cercato di fuggire e nascondersi, venendo attaccati di nuovo e feriti prima di essere tratti in salvo da alcune persone del posto.

La lettera non specifica il numero e le identità dei figli del "Chapo" coinvolti nell'agguato (Il Dipartimento del Tesoro statunitense ha imposto delle sanzioni su tre di loro: Jesus Alfredo, Ivan e Ovidio), né è chiaro se il Lopez in questione sia invece Damaso Jr, anch'egli ritenuto un membro del cartello.

Il documento - la cui autenticità non è stata verificata me che secondo uno dei legali del "Chapo" sarebbe autentico - arriva in un momento in cui una serie di scontri a fuoco ha causato nell'ultima settimana almeno 21 morti nel solo stato di Sinaloa, senza che la polizia abbia confermato l'esistenza di un conflitto in corso all'interno dello stesso cartello.

(fonte Afp)