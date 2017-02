Merkel: sproporzionato arresto reporter Die Welt in Turchia

Ankara, 28 feb. (askanews) - La cancelliera tedesca Angela Merkel ha definito ieri "amara e deludente" la decisione della Turchia di convalidare l'arresto del corrispondente del quotidiano Die Welt, accusato di propaganda terroristica e incitamento all'odio. Questa misura è "eccessivamente duro perché Deniz Yücel si è presentato spontaneamente alla giustizia e si è messo a disposizione delle indagini", ha commentato.

Il giornalista tedesco-turco Deniz Yücel è andato alla polizia di Istanbul il 14 febbraio, secondo Die Welt, dopo avere appreso di essere ricercato per i suoi articoli sugli attacchi informatici ai danni di Berat Albayrak, ministro dell'Energia e genero del presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

"Il governo si aspetta che la giustizia turca, nella sua gestione del caso Yucel, prenda in considerazione l'importanza della libertà di stampa in una società democratica", ha spiegato Angela Merkel in un comunicato, auspicando che il gironalista possa tornare presto in libertà.

(fonte afp)