Merkel risponde a Trump: destino Europa nelle nostre mani

Cancelliera: mi impegnerò perchè 27 lavorino insieme per il futuro

Roma, 16 gen. (askanews) - La cancelliera tedesca Angela Merkel ha detto che gli europei hanno il loro destino "nelle loro mani", dopo le forti critiche del presidente eletto Usa Donald Trump all'Unione europea e le lodi a Londra per la Brexit. "Penso che noi europei abbiamo il nostro destino nelle nostre mani. Continuerò a impegnarmi perchè i 27 stati membri Ue lavorino insieme per il futuro, di fronte alle sfide del XXIesimo secolo" ha detto in una conferenza stampa, rispondendo a una domanda sul sostegno di Trump all'uscita della Gran Bretagna dalla Ue e alla sua previsione che altri paesi la imiteranno.

(fonte Afp)