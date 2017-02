Merkel: non cadere nell'isolazionismo. Insieme contro sfide

Monaco di Baviera, 18 feb. (askanews) - "In un anno in cui siamo pressati da sfide enormi, continueremo ad agire insieme o cadremo nell'individualismo? Faccio appello affinchè possiamo continuare a lavorare insieme per rendere migliore il mondo". E' l'appello lanciato dalla cancelliera tedesca Angela Merkel nel corso del suo intervento al Forum sulla Sicurezza di Monaco di Baviera.

"Il mondo è cambiato in modo drammatico, non abbiamo più un ordine internazionale stabile, e anche il rapporto con la Russia non è particolarmente buono - ha aggiunto la Merkel iniziando il suo intervento scrive la Bild - possiamo controllare tutti questi pericoli solo insieme. Dobbiamo rafforzare le strutture internazionali, come l'Ue, la Nato e l'Onu. Sono convinta che i conflitti non possano essere risolti da nessuno stato da solo e da soli i Paesi europei non potrebbero venire a capo della lotta contro il terrorismo islamico, abbiamo bisogno degli Stati Uniti per questo".

(con fonte afp)