New York, 20 gen. (askanews) - Melania Trump, la terza moglie di Donald, sembra ispirarsi a Jacqueline Kennedy (consorte del 35esimo presidente) per il giorno in cui il marito e miliardario di New York diventerà il 45esimo capo dello Stato americano. L'ex modella slovena pronta a diventare la seconda first lady nata all'estero dopo Louisa Adams (moglie di John Quincy Adams, il sesto Commander in chief nella storia della nazione dal 1825 al 1829) ha scelto uno stile classico ed elegante per questa giornata storica.

La donna, classe 1970, ha lasciato insieme al coniuge la Blair House, la residenza a un passo dalla Casa Bianca destinata agli ospiti del presidente in carica. Indossa un vestito color azzurro pastello, con una giacca corta e collo alto. I guanti sono dello stesso colore. Lo stile odierno è decisamente diverso da quello di ieri, completamente scuro con tanto di grandi occhiali da sole. I due sono arrivati alla chiesa di St John per una messa a cui partecipa anche il resto della famiglia Trump.