Melania Trump, causa al Daily Mail per voci su un passato da escort

New York, 7 feb. (askanews) - Melania Trump ha ripresentato una causa per diffamazione contro l'editore del sito del Daily Mail, Mail Media Inc., dove sono stati pubblicati, nell'agosto 2016, i pettegolezzi su un suo presunto passato da escort di alto bordo. La causa era stata inizialmente presentata in Maryland, dove però un giudice aveva stabilito che dovesse essere discussa in un altro Stato; questa volta, è stata presentata a New York.

La first lady statunitense chiede un risarcimento di almeno 150 milioni di dollari, perché quei pettegolezzi avrebbero danneggiato "un'opportunità che capita una volta nella vita", quella di sfruttare commercialmente il suo ruolo accanto al candidato Donald Trump, poi divenuto presidente. Sotto accusa sono Mail Media Inc. e il blogger Webster Tarpley, che scrisse in un post della presunta vita da prostituta della signora Trump; la causa contro Tarpley andrà invece avanti in Maryland.